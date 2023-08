Pais “Bando per la Sassari-Alghero è un risultato storico”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Un risultato che non esagero a considerare storico per un’opera attesa ormai da decenni, bloccata negli anni sia per l'importanza dei fondi necessari, sia da problemi burocratici, e sulla cui realizzazione la comunità sembrava legittimamente aver perso ogni speranza. Una classica incompiuta italiana che finalmente riparte. Ora le chiacchiere stanno a zero, e si è passati dalle parole ai fatti". Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais esprimendo la propria soddisfazione per la pubblicazione del bando per i lavori di completamento della 4 corsie Sassari Alghero e della bretella di collegamento con l’aeroporto di Fertilia. tvi/gtr (Fonte video: Consiglio Regionale Sardegna)