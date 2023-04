Nuovo stabilimento Iveco a Foggia, Emiliano “Importante per la Puglia”

“Questa fabbrica è molto importante dal punto di vista strategico ma anche del lavoro. È uno degli impianti più importanti in Puglia". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha partecipato all’inaugurazione del nuovo stabilimento del Gruppo Iveco di Foggia, dedicato alla produzione di autobus a zero e basse emissioni e grazie al quale Iveco Bus, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici torna a produrre in Italia. vbo/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Regione Puglia)