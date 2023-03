Nissan, nuova sede a Milano per Renord

Nuova sede a Milano per la concessionaria Nissan Renord. È stata inaugurata in Viale Certosa, in un distretto commerciale ad alta vocazione per il settore automobilistico. Renord amplia così la sua struttura commerciale nel capoluogo lombardo e consolida la sua posizione di partner esclusivo del marchio Nissan sull’intera città. col/sat/gsl