Nel 2025 arriva l’Euro 7, ecco cosa succederà alle nostre auto

Quando si tratta di acquistare una vettura l'unica certezza in questo momento è la definitiva uscita di scena dei motori diesel e benzina nel 2035, ratificata dal voto dell’Europarlamento. Per i motori a combustione c'è già una scadenza per metà 2025. Tra poco più di due anni infatti entrerà in vigore la nuova normativa Euro 7 per auto e furgoni, che dal 1° luglio 2027 sarà estesa ai mezzi pesanti. tvi/gtr