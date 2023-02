‘Ndrangheta, blitz nel crotonese con 31 arresti

Vasta operazione antimafia nella provincia di Crotone con 31 arresti (26 in carcere e 5 ai domiciliari). Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, nonché per reati in materia di armi e di sostanze esplodenti. pc/gtr