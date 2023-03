Nastasi “Premio Siae a Mimun che ci ha fortemente sostenuto”

“Oggi abbiamo consegnato il Microfono d’Oro che è l’importante riconoscimento che la SIAE concede annualmente. Questo premio non è per gli autori o editori, ma è un premio degli autori ed editori, a chi in questi anni ci ha fortemente sostenuto e Clemente Mimun è uno di questi” spiega il presidente SIAE, Salvatore Nastasi. xb1/tvi/gtr