Napoli, incendio nella Vela Rossa di Scampia

NAPOLI (ITALPRESS) - Tanta paura ma nessun ferito a Napoli, nel quartiere di Scampia, dove questa notte è divampato un incendio all'interno del complesso di edilizia popolare della Vela Rossa. Le fiamme hanno interessato alcune abitazioni degli ultimi tre piani dello stabile di via Labriola, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le cui operazioni di messa in sicurezza sono durate alcune ore. In via precauzionale è stato evacuato l'intero edificio che però, di fatto, era stato già abbandonato dai residenti che si sono precipitati in strada in preda al panico. Sul posto sono arrivate anche ambulanze e alcune volanti di polizia e carabinieri. In corso gli accertamenti dei tecnici della Protezione Civile che avranno il compito di verificare lo stato di agibilità della Vela Rossa. pc/gtr