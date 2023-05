Musumeci “Avviata una seria stagione di riforme per il Mezzogiorno”

Musumeci “Avviata una seria stagione di riforme per il Mezzogiorno”

"Si è avviata una stagione di riforme seria che ci consentirà in una prospettiva di cinque anni di poter realizzare tutte le riforme finalizzate a valorizzare il Mezzogiorno". Così il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, a Palermo per partecipare a un convegno della Cna sul Mezzogiorno e lo sviluppo del Paese. xd6/vbo/gsl