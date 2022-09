Musica in streaming, urgente riconoscere il giusto valore agli autori

Il mercato dello streaming è in crescita da anni, ma urge riconoscere ai creatori il giusto valore economico per i contenuti. L’appello arriva da Gesac, associazione che riunisce società di autori a cui aderisce anche Siae. "È tempo di pensare a un mercato più bilanciato e sostenibile che non lasci dietro i creatori delle opera, che di fatto alimentano questa fiorente economia", afferma Veronique Desbrosses, General Manager di Gesac. xf4/mgg/gtr