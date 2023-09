Mostra su Carlo Alberto Dalla Chiesa inaugurata a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Inaugurata a Palermo una mostra in onore di Carlo Alberto Dalla Chiesa non per il 41esimo anniversario della sua uccisione, ma per chiudere il cerchio della celebrazione del 40esimo della morte del Generale, della moglie Emanuela Setti Carraro, dell’agente di scorta Domenico Russo, avvenuta per mano mafiosa la sera del 3 settembre 1982 a Palermo. A promuovere la mostra "Carlo Alberto Dalla chiesa, l’Uomo, il Generale. 1982-2022", organizzata dall’Arma dei Carabinieri e tenuta a battesimo a Palazzo dei Normanni, è la Fondazione Federico II. L'esposizione, la cui direzione artistica è curata da Andrea Pamparana, sarà fruibile fino al 10 novembre. Alla presentazione hanno preso parte il presidente della Regione Renato Schifani, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, il Comandante Interregionale “Culqualber”, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio, il Generale di Divisione Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, e l’assessore comunale alla Cultura Giampiero Cannella, ed il direttore generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso. Prima di approdare a Palazzo dei Normanni, la mostra sul generale Dalla Chiesa aveva fatto tappa a Roma presso il Museo storico dell’Arma dei Carabinieri, al Palazzo Reale di Milano e a Palazzo Carignano a Torino. xd8/vbo/gtr