Mohorovicich “Un design forte e distintivo per Il nuovo Toyota CH-R”

"Fabbricata in Europa per clienti europei" lo slogan coniato dalla Toyota per il lancio della nuova C-HR. Profilo con taglio diamante, maniglie a scomparsa e cerchi in lega fino a 20" rendono questa C-Suv accattivante con design da coupé e look sofisticato. Il frontale nella parte anteriore è dotato di fari full led mentre nel fanale posteriore è integrato il nome del modello. Lo presenta Christian Mohorovicich, Direttore Marketing di Toyota Italia. col/tvi/gtr