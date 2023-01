Mobilità elettrica, Italia protagonista

Cento storie di imprese, centri di ricerca e associazioni che stanno contribuendo allo sviluppo della mobilità elettrica in un Paese come l’Italia, che occupa un ruolo di primo piano in questo settore. Le hanno raccolte Symbola, Enel ed Enel X Way nella quarta edizione di "100 Italian E-Mobility Stories". sat/abr/gsl