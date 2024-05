NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un’impresa per gli ospiti, una valanga di rimpianti per i padroni di casa. Dallas viola ancora il Target Center di Minneapolis e fa sua gara 2 della finale della Western Conference, imponendosi 109-108 sui Timberwolves. Un successo in rimonta (Mavericks sotto di 18) targato Kyrie Irving e Luka Doncic, sono loro che piazzano le due triple decisive per il sorpasso portando a casa una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva: al di là dello 0-2 nella serie, per i T’Wolves è un duro colpo dal punto di vista mentale. Ancora una volta lo sloveno è il trascinatore dei texani. Doncic, infatti, mette a referto l’ennesima tripla doppia chiudendo con 32 punti, 10 rimbalzi e 13 assist. Prestazione straordinaria, ma da soli non si vince ed è decisivo anche Irving con i suoi 20 punti. Nel quintetto iniziale vanno in doppia cifra anche Gafford (16) e P.J. Washington (10), ma ha il suo peso anche la prestazione di Dereck Lively II che, dalla panchina, porta in dote 14 punti e 9 rimbalzi.

I rimpianti di Minnesota sono tanti. Il +18 sprecato fa male, ma c’è ancora tempo per recuperare anche se adesso l’ostacolo Dallas è diventato una montagna da scalare. Anthony Edwards prova a trascinare i suoi, mette a referto 21 punti, 5 rimbalzi e 7 assist e trova una buona spalla in Naz Reid che, partendo dalla panchina, fa registrare al suo attivo 23 punti risultando il miglior realizzatore dei padroni di casa. In doppia cifra anche Conley (18), Gobert (16 punti e 10 rimbalzi) e Towns (15), ma ai Timberwolves restano solo i rimpianti per aver mandato in fumo la grande occasione di portarsi in parità nella serie. Vince Dallas che adesso ha la strada verso la finalissima in discesa.

