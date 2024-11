Milano, Salvini “Lega sta lavorando per vincere le elezioni comunali”

MILANO (ITALPRESS) - "La Lega sta lavorando per vincere a Milano" alle comunali 2027 "perché come centrodestra ci dobbiamo scusare con i milanesi per gli errori commessi in passato anche perché mi sembra che Sala non abbia più la voglia, la spinta, lo stimolo per fare appieno il sindaco di Milano". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine degli Stati Generali della Sanità organizzati dalla Lega. (ITALPRESS) xm4/trl/gsl