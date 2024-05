MILANO (ITALPRESS) – Nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione milanese, il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica professor Franco Anelli “è tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento”. Lo comunica l’Ateneo. “Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”, si legge.

Nato a Piacenza, Anelli, che avrebbe compiuto 61 anni il prossimo 26 giugno, ha ricoperto la carica di rettore della Cattolica – che ha sedi a Milano, Roma, Brescia, Cremona e Piacenza – dal 1° gennaio del 2013, succedendo a Lorenzo Ornaghi. Nei giorni scorsi

l’Ateneo aveva annunciato l’avvio della procedura per la nomina del nuovo Rettore per il prossimo quadriennio 2024-2028. Anelli, che il 13 maggio del 2022 era stato nominato da Papa Francesco consultore della Congregazione per l’educazione cattolica, era infatti giunto alla scadenza del suo terzo mandato.

