Milano, ciclista muore travolta da un camion. Quinto caso in un anno

Milano, ciclista muore travolta da un camion. Quinto caso in un anno

MILANO (ITALPRESS) - Una ciclista di 28 anni è morta dopo essere stata investita da un mezzo pesante in pieno centro a Milano. Il tutto è avvenuto poco prima delle 10 in viale Caldara, in zona Porta Romana. Inutile l’intervento dei soccorritori. Sul posto vigili del fuoco e vigili urbani. La giovane è la quinta ciclista deceduta sulle strade milanesi quest'anno.(ITALPRESS) col/trl/gsl (fonte: agenziafotogramma.it)