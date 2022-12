Meloni “Serve più Italia nell’Unione Europea”

"Quasi mai ci siamo chiesti se in Europa dovesse esserci più o meno Italia. L’obiettivo di questo Governo è avere più Italia in Europa, in condizione di pari dignità con gli altri Stati membri". Così il premier Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo del 15 e 16 dicembre. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)