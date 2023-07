Meloni “”Obiettivo varare grande piano di prevenzione idrogeologica”

ROMA (ITALPRESS) - "I continui disastri degli ultimi mesi, dimostrano che le emergenze saranno sempre più presenti. Dobbiamo certo lavorare alla transizione, ma dobbiamo anche fare quello che non si ha avuto il coraggio di fare a sufficienza nel passato, lavorare per mettere in sicurezza il territorio", sottolinea il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio su Facebook. ads/gsl (Profilo Facebook Giorgia Meloni)