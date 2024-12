Meloni “Modello Milei interessante ma non replicabile in Italia”

Meloni “Modello Milei interessante ma non replicabile in Italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Considero Milei una interessantissima novità, penso che abbia il profilo giusto per affrontare i problemi in Argentina, ma non considererei mai quel modello replicabile da noi". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle repliche alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. sat/gtr (Fonte video: Camera dei deputati)