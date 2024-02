Meloni “L’agricoltura non è nemica della transizione ecologica”

ROMA (ITALPRESS) - "L’agricoltura non è nemica dell’ambiente e della transizione ecologica, anzi, è l’esatto contrario. Se c’è qualcuno che ama il territorio, che vuole custodirlo e che lavora ogni giorno per preservarlo, tutelando anche identità e tradizioni, quel qualcuno è proprio l’agricoltore". Lo dice il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all'Assemblea di Confagricoltura. "Per questo, il Governo si è battuto in Europa fin dal suo insediamento contro tutti quei diktat ideologici che avrebbero colpito la produzione agricola europea e avrebbero messo a rischio quel concetto di sovranità alimentare che resta un nostro indirizzo irrinunciabile", aggiunge. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)