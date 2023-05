Meloni “La maternità non è in vendita e gli uteri non si...

Meloni “La maternità non è in vendita e gli uteri non si affittano”

"Vogliamo una nazione nella quale non sia più scandaloso dire che, qualsiasi siano le legittime e libere scelte di ciascuno, siamo tutti nati da un uomo e una donna, nella quale non sia un tabù dire che la maternità non è in vendita, che gli uteri non si affittano, che non sono prodotti da banco che puoi scegliere al supermercato". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo agli Stati Generali della Natalità. mgg/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)