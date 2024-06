Meloni chiude il G7 “Ottimo gioco di squadra, Italia all’altezza”

FASANO (BRINDISI) (ITALPRESS) - "L'Italia ha avuto puntati i fari del mondo e sono orgogliosa di come la nostra nazione sia riuscita, ancora una volta, a stupire e a tracciare la rotta. È stato uno straordinario gioco di squadra". A dirlo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa finale del G7 di Borgo Egnazia. La premier ha fatto un bilancio della tre giorni in Puglia dove i Sette Grandi si sono riuniti e ha parlato della dichiarazione finale come di "un documento ampio e significativo, contiene molti impegni sulle sfide globali. Si tratta di impegni concreti che riguardano questioni dirimenti, voglio ribadire la nostra compattezza rispetto a queste sfide e un ringraziamento va a tutti i miei colleghi per il contributo positivo e fondamentale per la riuscita di questo Vertice". fsc (fonte video: canale youtube Palazzo Chigi)