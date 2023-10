Medio Oriente, Meloni “Interesse di tutti evitare conflitto più ampio”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) - "Per l'Italia, ponte di dialogo tra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente, era un dovere partecipare a questa Conferenza. Se anche i nostri punti di vista di partenza non fossero sovrapponibili, perfettamente sovrapponibile è il nostro interesse, cioè l'interesse di tutti i leader seduti attorno a questo tavolo che ciò che sta accadendo a Gaza non diventi un conflitto molto più ampio, un conflitto di religione". A dirlo la premier Giorgia Meloni parlando nel corso della Conferenza di pace al Cairo. fsc (Fonte video: Palazzo Chigi)