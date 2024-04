Mazzoncini “Con espansione energie rinnovabili bollette in calo”

NAPOLI (ITALPRESS) - "E’ molto interessante quello che sta succedendo perché ovviamente più si espandono le rinnovabili e più si creano delle situazioni in cui si abbassano i prezzi e questa è una delle ragioni per cui anche le bollette, rispetto a sei mesi fa o dodici mesi fa, sono significativamente abbassate”. Così l'Ad di A2A, Renato Mazzoncini, a margine della seconda edizione di Feuromed. "Immagino - aggiunge Mazzoncini - che potranno continuare a scendere. Dobbiamo continuare a investire in rinnovabili visto che le fonti di energia autoctone che abbiamo nel nostro Paese alla fine sono l'acqua, il sole, il vento e i rifiuti. Anche dei rifiuti facciamo energia con i termovalorizzatori: sono le uniche fonti autoctone che abbiamo perché noi non abbiamo carbone, gas, quindi credo che dobbiamo molto lavorare su questo”. xc9/pc/gsl