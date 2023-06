Mazda, Pietrantonio “Elettrificazione strada maestra, ma non l’unica”

“Mazda professa la 'multisolution', ovvero la necessità di avere più soluzioni tecnologiche per affrontare un tema così complesso come quello della lotta al cambiamento climatico". Lo afferma Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Italia, in un'intervista all'Italpress. trl/sat/gsl