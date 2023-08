Maxi rissa a colpi di bastone a Gela, le immagini

GELA (ITALPRESS) - Rissa aggravata, tentato omicidio, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere: con queste accuse, a vario titolo, la polizia di Gela (Caltanissetta) ha eseguito sei misure cautelari (due persone sono finite in carcere, tre ai domiciliari, per una è stato disposto il provvedimento di presentazione alla polizia giudiziaria) per la rissa avvenuta il 12 agosto scorso in via Generale Cascino. A darsele di santa ragione due gruppi contrapposti di rumeni che, incuranti della folla, hanno messo in scena una vera e propria guerriglia urbana con lancio di bottiglie e uso di bastoni. fsc/gtr (fonte video: Polizia di Stato)