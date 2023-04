Mattarella “PizzAut luogo di esempio, normalità e lavoro”

"Questo è un luogo non solo di esempio, ma di normalità perché si lavora come tutti fanno. Qui realizzate la vostra eccellenza". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del pranzo offerto dalla nuova sede di PizzAut a Monza, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo. sat (fonte video: Quirinale)