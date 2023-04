Matera, mucca cade in un dirupo. Le immagini del salvataggio

E' stata salvata dall’elicottero in forza al reparto volo dei Vigili del fuoco di Bari, dopo essere caduta in un burrone, la mucca incinta che era scivolata in un dirupo nella Riserva dei Calanchi di Montalbano Jonico, nella provincia di Matera. trl/gsl