Maserati svela la GT2, la nuova creazione per la pista

In occasione della 24 Ore di Spa la Casa del Tridente ha presentato la vettura sviluppata per riportare il marchio alle competizioni GT. La Maserati GT2 debutterà in pista nelle fasi finali del Fanatec GT2 European Series 2023, per partecipare quindi all’intera stagione 2024. ads/gtr