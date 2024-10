E apprezza voce cruciale di Mohammed VI nel promuovere una regione del Medio Oriente più pacifica e sicura

Gli Stati Uniti hanno riaffermato il loro sostegno all’iniziativa di autonomia del Marocco, come soluzione “seria, credibile e realistica” alla disputa regionale sul Sahara.

“Gli Stati Uniti continuano a considerare il piano di autonomia del Marocco come serio, credibile e realistico”, ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato americano in un comunicato stampa diffuso in seguito all’incontro tenutosi martedì a Washington tra i ministri degli Esteri africani Cooperazione e Marocchini all’Estero, Nasser Bourita, e il Segretario di Stato americano, Antony Blinken.

Le due parti hanno inoltre espresso il loro “sostegno” all’inviato personale del Segretario generale dell’ONU, Staffan de Mistura, nella conduzione del processo politico relativo al Sahara, portato avanti sotto l’egida delle Nazioni Unite, al fine di raggiungere il traguardo “senza ulteriori indugi” una soluzione politica duratura.

Contestualmente gli Stati Uniti hanno anche apprezzato “la voce cruciale” del re Mohammed VI nel “promuovere una regione del Medio Oriente più pacifica e sicura”. Lo ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato americano in un comunicato stampa diffuso dopo l’incontro tenutosi a Washington tra il Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini all’Estero, Nasser Bourita, e il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken.

“Questo ruolo si riflette nella leadership del Marocco che risponde ai bisogni umanitari a Gaza, sostiene la stabilità in Cisgiordania e contribuisce alla rivitalizzazione dell’Autorità Palestinese”, aggiunge la nota.

Il capo della diplomazia americana ha inoltre accolto con favore “i continui sforzi del Marocco per porre fine all’impasse politica in Libia e porre rimedio all’instabilità nel Sahel”, precisa il comunicato stampa.