Manovra, Landini “Confermate le ragioni dello sciopero”

ROMA (ITALPRESS) - "Sono confermate tutte le ragioni per lo sciopero perché, al di là dell'ascolto e del confronto, il governo ad ora non ha cambiato nulla della manovra di bilancio. Anche in merito all'articolo 33, dove noi abbiamo chiesto il ritiro, il governo si è limitato a dire che stanno ragionando delle modifiche ma non il ritiro", ha detto il segretario generale della Cigl, Maurizio Landini.