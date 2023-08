Manovra, Fontana “Vera spada di Damocle è patto stabilità europeo”

MILANO (ITALPRESS) - "Non possiamo essere tranquilli finché non vediamo l'esito di quelli che saranno gli elementi previsti dalla finanziaria. Si tratta di un periodo molto difficile e non dimentichiamo che la vera spada di Damocle è quella del nuovo patto di stabilità. Se dovesse passare a livello europeo questa richiesta, sarebbe veramente devastante per tutti gli enti pubblici, nessuno escluso". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento sulla disabilità e la lotta al cancro interpellato dai giornalisti sulla prossima legge di bilancio.