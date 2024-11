Manovra, Cgil e Uil confermano lo sciopero generale del 29 novembre

ROMA (ITALPRESS) - Sciopero confermato. Non ha portato a una schiarita il confronto a Palazzo Chigi tra Governo e sindacati con al centro la prossima legge di bilancio. Al termine dell'incontro, durato oltre 5 ore, i segretari nazionali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, hanno ribadito la volontà di proseguire con la protesta nei confronti dell'Esecutivo per via di una manovra a loro dire "pessima" e "che non affronta e non dà un futuro al nostro Paese". Di parere opposto la Cisl, che con il leader Luigi Sbarra conferma un generale apprezzamento per la manovra e dice che "è sbagliato incendiare il clima del paese". Nessun passo avanti dunque con Cgil e Uil e sciopero generale il 29 novembre dopo un confronto in cui la premier, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, hanno spiegato la linea del Governo di "confermare e potenziare le principali misure introdotte negli anni precedenti, in particolare relative al mondo del lavoro e al sostegno alla famiglia, rendendone alcune strutturali". Sottolineata, in particolare, l’azione sul cuneo fiscale. fsc/mrv