Maltempo, Fitto “Il tema dell’Emilia è separato dal Pnrr”

“Il tema dell’Emilia merita un'attenzione diretta del Governo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha un percorso differente: all'interno del Pnrr ci sono risorse per il dissesto ma sono per progetti già specifici”. Così il Ministro per gli Affari Europei e il Sud, Raffaele Fitto, a margine del secondo forum “Verso Sud” organizzato a Sorrento da The European House - Ambrosetti. xc9/vbo/gtr