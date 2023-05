LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I passeggeri in viaggio da Malta a Catania hanno avuto i loro voli cancellati per oggi e domani dopo che il vulcano più attivo d’Europa, l’Etna, ha causato la chiusura dell’aeroporto di Catania a causa di una nuova eruzione domenica.

I voli sono stati sospesi fino a quando non sarà possibile riprendere in sicurezza dopo che la pista dell’aeroporto è stata ricoperta di cenere vulcanica.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano, ha osservato che la copertura nuvolosa in una domenica piovosa impediva la visione dell’eruzione. L’istituto ha affermato che la cenere è caduta anche su almeno un paese sulle pendici abitate dell’Etna. Secondo quanto riferito, le esplosioni potrebbero essere udite ad Adrano e Biancavilla a sud-ovest.

I voli Air Malta da e per Catania sono stati cancellati e in una dichiarazione Air Malta ha dichiarato di dover cancellare i voli programmati domenica e lunedì a causa della chiusura dell’aeroporto.

Ai passeggeri viene chiesto di riprenotare per viaggiare su un volo alternativo o di ricevere un rimborso completo del biglietto. Air Malta si è rammaricata per qualsiasi inconveniente causato che è completamente al di fuori del controllo della compagnia aerea.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).