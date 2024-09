LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie di Malta hanno confermato il secondo caso di Monkeypox, mentre il primo caso registrato la scorsa settimana è stato ora identificato come Mpox Clade II, che è meno grave di Clade I e ha un tasso di mortalità molto più basso. Nell’ultimo caso, un altro residente maltese è risultato positivo a Mpox dopo l’esposizione attraverso l’attività sessuale a Malta. La persona è in condizioni stabili e non ha bisogno di essere ricoverato in ospedale. Il paziente è attualmente isolato e i contatti sono in corso per contenere il virus. Ulteriori test confermeranno il clade di classificazione di questo secondo caso. Mpox, causato dal virus Monkeypox, ha due cladi distinti: Clade I e Clade II. Il Clade I, che si trova principalmente nell’Africa centrale, causa malattie molto più gravi con un tasso di mortalità più elevato. Clade II, che è tuttavia meno grave, si diffonde principalmente attraverso il contatto sessuale tra gli esseri umani ed è associato a un tasso di mortalità molto più basso. Il primo caso di Mpox per il 2004 è classificato sotto Clade II. Le autorità sanitarie maltesi hanno esortato il pubblico a seguire misure preventive per limitare la diffusione di Mpox. Le persone che viaggiano in paesi affetti da casi di mpox dovrebbero prendere le precauzioni necessarie, anche evitando luoghi affollati, sesso protettivo e astenendosi dal contatto con persone infette. A Malta, sono stati confermati 35 casi in relazione a questa epidemia globale fino al 2023.

