L’opera “Look Down” a Palermo, Monterosso “Il tema è l’umanità”

PALERMO (ITALPRESS) - “Il tema è quello dell’umanità. Le opere contemporanee ci permettono di ricordare che il compito di tutti i cittadini del mondo è quello di difendere i sentimenti e i valori che fanno grande l’umanità”. Così il direttore generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso, a margine della presentazione dell’opera "Look Down" dell’artista Jago, un bambino di marmo bianco, rannicchiato in posizione fetale installata al Palazzo Reale di Palermo, nel cortile Maqueda. xd6/fsc/gtr