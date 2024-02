L’opera “Look Down” a Palermo, Jago “Essere umani è un nostro dovere”

PALERMO (ITALPRESS) - “Osserverò il riflesso degli sguardi e delle emozioni delle persone che osservano la mia opera. Attraverso il bambino si possono dire tante cose”. Così lo scultore italiano di fama internazionale Jago, a margine della presentazione - organizzata dalla Fondazione Fondazione Federico II - della sua opera "Look Down", un bambino di marmo bianco, rannicchiato in posizione fetale installata al Palazzo Reale di Palermo. xd6/fsc/gtr