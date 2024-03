Lombardia, Mazzali “Turismo in crescita, Milano-Cortina grande vetrina”

Lombardia, Mazzali “Turismo in crescita, Milano-Cortina grande vetrina”

MILANO (ITALPRESS) - Una regione sempre più performante, che punta ad aumentare il numero di turisti. Un obiettivo e un traguardo da raggiungere: le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, affinché servano anche a livello attrattivo per riportare gli ospiti e gli stranieri, in futuro, a visitare tutte le province e tutti i luoghi di una Regione ricca e straordinaria. Di questo e di molto altro ha parlato l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, in un’intervista esclusiva rilasciata a Italpress. trl/gsl