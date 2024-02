Lombardia, Comazzi “Investimenti da un miliardo contro il dissesto”

MILANO (ITALPRESS) - "Sul dissesto idrogeologico la Regione Lombardia ha lavorato molto sulla prevenzione e ha messo a terra un miliardo di euro di investimenti". A parlare, in un'intervista all'Italpress, è Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia. "In Lombardia - aggiunge - abbiamo 1200 comuni che ricadono in un territorio fragile ed è per questo che noi puntiamo molto sulla sicurezza del nostro territorio per garantire la sicurezza per i nostri cittadini". trl/mgg/gsl