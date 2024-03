Locatelli “Progetto The Circle guarda a un futuro più sostenibile”

MILANO (ITALPRESS) -Raccontare, attraverso mostre, dibattiti e confronti, quanto l'economia circolare si sia sviluppata negli ultimi anni, anche in ambiti piu "nascosti". È l'obiettivo di The Circle. Laboratori per un futuro circolare, un progetto che ha preso vita a Milano grazie alla promozione di Fondazione Cariplo, con le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, e con la collaborazione di IED, Istituto Europeo di Design. Si tratta della naturale prosecuzione dell'iniziativa avviata a Torino, che ha ospitato fino al 18 febbraio scorso, alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, la mostra fotografica "Luca Locatelli.The Circle. Soluzioni per un futuro possibile". A Milano si presenta con un format in parte diverso, che prevede, innanzitutto, un'esposizione degli scatti di Luca Locatelli dal 21 marzo al 20 aprile allo IED. "Il progetto - spiega Luca Locatelli - parla di possibili soluzioni circolari da costruire per un futuro più sostenibile". xm4/mgg/mrv