L’Italscherma sbanca ai Mondiali giovanili di Riyadh con 13 medaglie

ROMA (ITALPRESS) - Ha regalato grandi emozioni all’Italia il Campionato del Mondo Cadetti e Giovani Riyadh 2024. La scherma azzurra ha chiuso la kermesse iridata con 13 medaglie: 2 ori, 5 argenti e 6 bronzi che hanno permesso di chiudere al secondo posto nella classifica. Un successo che ripaga il lavoro degli staff guidati dai CT Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola. gm/gtr (Fonte video: ufficio stampa Fis)