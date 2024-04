Lavoro, Moretti “I Governi europei si impegnino di più per le donne”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "In Europa la condizione delle donne è molto difficile e l'Italia sicuramente non si colloca nelle posizioni migliori. Le donne fanno molta fatica, nel mondo del lavoro soltanto il 50% ha una professione e guadagnano meno degli uomini. Tantissime cose vanno fatte. Il lavoro è la prima forma vera di emancipazione sociale e quindi è giusto che i Governi si impegnino molto di più per le donne". A dirlo l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, a margine di una conferenza sulla parità di genere al Parlamento europeo di Bruxelles organizzata dall'associazione d'imprese italiana "Valore D”. xf4/fsc/sat/gtr