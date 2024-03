Lavoro, Bombardieri “Sensibilizzare le coscienze sulla sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) - "Non possiamo perdere tempo nelle discussioni, nella propaganda, bisogna fare cose concrete, subito, bisogna debellare questa tragedia. Noi proviamo a richiamare tutti al valore della vita umana, al fatto che nessun profitto possa giustificare la perdita di una vita. Dobbiamo dirlo forte: i soldi non valgono una vita umana. Dobbiamo rispettare la dignità del lavoro e ognuno dovrebbe pensare che ogni anno 1.040 persone non sono tornare a casa", ha detto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri. xb1/ads/mrv