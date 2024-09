VENEZIA (ITALPRESS) – Grande festa questa mattina in apertura scolastica: l’assessore alle Politiche educative, Laura Besio, assieme alla consigliera di Municipalità di Chirignago Zelarino delegata alle scuole, Miriam Pessot, è stata accolta con entusiasmo dai bambini e dalle famiglie frequentanti la primaria. Una visita voluta in occasione della partenza della prima con 13 bambini, ferma da 2 annualità. “La partenza della classe prima – ha commentato l’assessore Besio – è frutto di un proficuo lavoro di squadra caratterizzato da una bella sinergia tra famiglie, istituzioni e ufficio scolastico. Sicuramente un risultato a cui guardiamo con grande ottimismo e fiducia, considerata la peculiarità del tempo a modulo di cui ancora si fa difficoltà a riconoscerne il valore, ma che risponde ai precisi bisogni dei bambini e delle loro famiglie”.

L’occasione è stata propizia per conoscere e dare il benvenuto da parte dell’Amministrazione alla nuova dirigente scolastica, Emilia Giuliano, già a guida dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani sempre nell’ambito della Municipaltà di Chirignago Zelarino.

