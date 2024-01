Lapsus Bonaccini “Ho incontrato Vannacci”, ma era Vattani

BOLOGNA (ITALPRESS) - Lapsus del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, durante la cerimonia di firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione. "Siamo stati in Giappone, a Kobe dove abbiamo incontrato i ricercatori e i dirigenti del secondo supercomputer più potente al mondo che con noi già collaborano e abbiamo incontrato il commissario Vannacci...", ha detto Bonaccini, correggendosi e strappando una risata alla sala, alla premier Giorgia Meloni e al ministro Raffaele Fitto. "Ho sbagliato... mi riferivo al Commissario Generale per l'Italia a EXPO Osaka 2025", Mario Vattani, ha poi precisato Bonaccini. fsc/abr/gtr (Fonte video: Presidenza del Consiglio)