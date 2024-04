Lamborghini Urus SE sbarca negli Stati Uniti

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Lamborghini porta negli Stati Uniti il nuovo Urus SE, il primo Super SUV ibrido plug-in del marchio. Il modello è stato presentato in una première a New York, presso la Lamborghini Lounge nel Chelsea Arts District. col/tvi/sat/gtr