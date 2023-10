ROMA (ITALPRESS) – Il neo campione del mondo di fioretto categoria A, Emanuele Lambertini, è stato eletto nella Commissione Atleti della Federazione internazionale della scherma paralimpica World Abilitysport. L’azzurro è stato scelto dai colleghi dei 31 Paesi partecipanti che hanno votato i propri rappresentanti nel corso del recente Mondiale paralimpico di Terni. Con il bolognese delle Fiamme Oro, prodotto della Zinella Scherma, comporranno la Commissione anche Andrii Demchuk (Ucraina), Yu Chui Yee (Hong Kong), Gemma Collis (Gran Bretagna), Judith Rodriguez (Spagna) e Moez El Assine (Francia). Per Lambertini, assoluto protagonista del campionato del Mondo in Italia per i risultati conseguiti in pedana con una medaglia d’oro nella prova individuale dei fiorettisti e due d’argento (conquistate con la squadra di fioretto e nell’individuale di spada), un nuovo prestigioso riconoscimento che premia il suo impegno e quello di tutta la scherma italiana nel settore paralimpico. “Una grande soddisfazione per me ricevere un attestato di fiducia così importante. Sarà un vero onore rappresentare gli atleti di un movimento bellissimo, dinamico, attivo e in costante crescita. Darò il massimo, come sempre in tutto quello che faccio, provando a portare il mio entusiasmo e l’esperienza maturata ormai in tanti anni vissuti nel mondo paralimpico, a stretto contatto con tutti i miei colleghi”, il commento di Lambertini al quale sono andati i complimenti del presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, del consigliere federale Alberto Ancarani, che è anche componente del Comex World Abilitysport, e dell’intero Consiglio della Fis.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]