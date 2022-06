Lagalla “Non voglio i voti dei mafiosi”

"E' la politica che cerca la mafia e non la mafia che cerca la politica. Ho sempre detto che noi non volgiamo i voti dei mafiosi e non ci interessano". Così il candidato sindaco di Palermo per il centrodestra, Roberto Lagalla, in merito all'arresto del candidato di Fdi Francesco Lombardo. xd8/fil