LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo la ONG internazionale Alarm Phone, nel Mediterraneo centrale sono a rischio 65 migranti. La ONG ha aggiunto di essere in contatto con un gruppo di circa 65 persone fuggite dalla Libia e che sono in grave disagio. Alarm Phone ha confermato che le autorità sono informate e sollecitate per un soccorso immediato.

Nel frattempo, un’altra ONG umanitaria, Sea-Watch International, ha affermato che dopo i brutali pestaggi di martedì dei migranti che sono scappati dalla Libia per raggiungere l’Italia, ieri la guardia costiera libica ha nuovamente rapito altri migranti in acque internazionali, rischiando la loro vita. A seguito di questa notifica, l’equipaggio della Humanity 1 gestita dalla ONG SOS Humanity ha assistito a tre casi di rifugiati intercettati e respinti illegalmente in Libia.

In un altro intervento, SOS Humanity ha salvato due barche piene di migranti in pericolo. L’equipaggio di Humanity 1 ha salvato 31 persone da una barca in vetroresina in pericolo. Nessuno dei presenti a bordo indossava i giubbotti di salvataggio. La barca è stata avvistata dalla vedetta dell’equipaggio utilizzando un binocolo ed era partita dalla Libia. In seguito a questo salvataggio, lo stesso equipaggio ha tratto in salvo altre 75 persone, tra cui donne e bambini, da una barca di legno sovraffollata in pericolo in acque internazionali. A bordo non c’erano attrezzature di salvataggio e la barca non era idonea alla navigazione.

Nel frattempo, la Tunisia ha intercettato più di 1.800 migranti, sventando 59 tentativi di attraversare il Mar Mediterraneo verso l’Europa, durante lo scorso fine settimana. La Guardia Nazionale Tunesina ha detto che tra coloro che hanno tentato di mettersi in viaggio c’erano 18 cittadini tunisini. Sono stati recuperati due corpi, mentre sono stati trattenuti 24 trafficanti, tra cui organizzatori e mediatori. Le autorità tunisine hanno affermato che le forze di sicurezza hanno impedito a più di 30.000 persone di raggiungere l’Europa attraverso le acque territoriali della Tunisia nei primi cinque mesi del 2024.

